Запад даёт украинской армии указания, которые ведут к поражению. Об этом сообщил "Царьграду" советник первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков, комментируя заявления председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марка Милли и начальника штаба обороны ВС Великобритании Энтони Радакина.

Казаков напомнил, что оба консультанта призывали Киев сосредоточиться на Запорожском направлении для создания кулака, и это после того, как там ВСУ растеряли весь свой запас сил, личного состава и техники.

"Это гениально — сказать подобное спустя 2,5 месяца расходования сил. Это же элементарная математика", — иронично заметил он.

По его словам, у украинских военных не было никаких шансов, ведь в течение пары месяцев ВС РФ целенаправленно вели активные действия именно на Запорожском направлении, чтобы обескровить и снизить активность противника. А Милли и Радакин наивно предлагают ВСУ собраться и перейти в наступление, не считаясь с потерями.