В масштабных провалах ВСУ обвинили двух "гениальных" советчиков из США и Британии
Эксперт Казаков считает, что Запад даёт ВСУ провальные советы по "контрнаступу"
Запад даёт украинской армии указания, которые ведут к поражению. Об этом сообщил "Царьграду" советник первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков, комментируя заявления председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марка Милли и начальника штаба обороны ВС Великобритании Энтони Радакина.
Казаков напомнил, что оба консультанта призывали Киев сосредоточиться на Запорожском направлении для создания кулака, и это после того, как там ВСУ растеряли весь свой запас сил, личного состава и техники.
"Это гениально — сказать подобное спустя 2,5 месяца расходования сил. Это же элементарная математика", — иронично заметил он.
По его словам, у украинских военных не было никаких шансов, ведь в течение пары месяцев ВС РФ целенаправленно вели активные действия именно на Запорожском направлении, чтобы обескровить и снизить активность противника. А Милли и Радакин наивно предлагают ВСУ собраться и перейти в наступление, не считаясь с потерями.
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские военные пытаются наступать на Запорожском направлении с применением иностранной техники, но терпят крах: российские военные её "сжигают". В результате противник несёт "сумасшедшие" потери.
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