Пушилин: "Донбасс-арену" в Донецке восстановят для матчей клуба "Шахтёр"

Спортивный комплекс "Донбасс-арена" в Донецке восстановят для проведения матчей футбольного клуба "Шахтёр", заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, этого хотят жители региона.

"Мы опираемся на запрос жителей ДНР, нам нужна своя команда — это "Шахтёр", настоящий "Шахтёр", который будет играть в Донецке, представлять Донецкую Народную Республику. Конечно, это нужно делать на восстановленной "Донбасс-арене". Задача-минимум — попасть в Премьер-лигу, а дальше уже двигаться на вершину командного зачёта", — сказал политик в эфире телеканала "МатчТВ".

Пушилин отметил, что работы начнутся после того, как линия фронта удалится от Донецка, так как комплекс до сих пор продолжает обстреливаться украинскими войсками. Тогда же стадион и станет для команды домашним. На данный момент активно решается вопрос о восстановлении клуба, в том числе со всероссийскими футбольными и околофутбольными институтами. Причём уже "находятся предприниматели, которые готовы помогать возрождать настоящий "Шахтёр" с учётом традиций и потребностей жителей".

Врио главы республики отметил, что в регионе также существует запрос и на массовый спорт, в связи с чем ведётся работа по обустройству необходимой инфраструктуры в населённых пунктах субъекта.

Напомним, самый известный и титулованный донецкий футбольный клуб "Шахтёр" переехал в Харьков в 2014 году после начала вооружённого конфликта на Украине. Позднее в ДНР был создан новый "Шахтёр", его домашним стадионом стала "Донбасс-арена".