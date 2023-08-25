Роза Сябитова перечислила "красные флаги" в отношениях, из которых нужно бежать
Роза Сябитова предостерегла от отношений, построенных на одном лишь сексе
Будущее любовных отношений определяется в первые три месяца знакомства, именно в этот период девушкам необходимо обращать внимание на так называемые красные флаги. Об этом телеведущая Роза Сябитова рассказала в интервью "Газете.ru".
Бить тревогу стоит в случаях, если у мужчины слишком высокая занятость, он не спешит представить партнёршу друзьям и вообще скрывает от неё большую часть своей жизни. Кроме того, нужно задуматься, если молодой человек избегает разговоры о совместном будущем и постоянно проверяет, не оставила ли девушка свои вещи в его квартире. Также отдельная категория — отношения, которые построены на одном лишь сексе. Если что-то из вышеперечисленного вам знакомо, то стоит вызвать любимого на серьёзный разговор и решить вопрос по поводу продолжения отношений, подчеркнула знаменитая сваха.
"Результатом разговора будет либо переход на уровень "пара", либо конец истории", — добавила Сябитова.
А ранее сваха из телешоу "Давай поженимся!" Роза Сябитова назвала главную причину разводов среди россиян. По её словам, всё дело в том, что молодые люди просто разучились жить ради кого-то. Большинство из них стремятся сохранить свободу и независимость даже после загса.
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