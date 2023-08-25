Роза Сябитова перечислила "красные флаги" в отношениях, из которых нужно бежать

Будущее любовных отношений определяется в первые три месяца знакомства, именно в этот период девушкам необходимо обращать внимание на так называемые красные флаги. Об этом телеведущая Роза Сябитова рассказала в интервью "Газете.ru" .

Бить тревогу стоит в случаях, если у мужчины слишком высокая занятость, он не спешит представить партнёршу друзьям и вообще скрывает от неё большую часть своей жизни. Кроме того, нужно задуматься, если молодой человек избегает разговоры о совместном будущем и постоянно проверяет, не оставила ли девушка свои вещи в его квартире. Также отдельная категория — отношения, которые построены на одном лишь сексе. Если что-то из вышеперечисленного вам знакомо, то стоит вызвать любимого на серьёзный разговор и решить вопрос по поводу продолжения отношений, подчеркнула знаменитая сваха.