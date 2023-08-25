Зеленский принял в Киеве главу МИД Турции Хакана Фидана

Президент Украины Владимир Зеленский принял в Киеве министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, сообщили в МИД азиатского государства.

"Министр Хакан Фидан был принят в Киеве президентом Украины Владимиром Зеленским", — говорится в опубликованном сообщении.

Как сообщил в своём телеграм-канале сам Зеленский, на встрече планируется обсудить, в частности, "формулу мира" и риски, связанные с ситуацией с черноморским зерновым коридором.