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25 августа, 13:09

Зеленский принял в Киеве главу МИД Турции Хакана Фидана

<p>Владимир Зеленский и Хакан Фидан. Обложка © <a href="https://twitter.com/MFATurkiye/status/1695049244917350665/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Twitter</a> / Turkish MFA</p>

Владимир Зеленский и Хакан Фидан. Обложка © Twitter / Turkish MFA

Президент Украины Владимир Зеленский принял в Киеве министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, сообщили в МИД азиатского государства.

"Министр Хакан Фидан был принят в Киеве президентом Украины Владимиром Зеленским", говорится в опубликованном сообщении.

Как сообщил в своём телеграм-канале сам Зеленский, на встрече планируется обсудить, в частности, "формулу мира" и риски, связанные с ситуацией с черноморским зерновым коридором.

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А вчера Владимир Зеленский встретился в Киеве с рядом американских сенаторов. Речь идёт о демократах Ричарде Блументале и Элизабет Уоррен, а также республиканце Линдси Грэме.

Матвей Константинов
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