Полковник объяснил, почему дроны ВСУ не могут нанести серьёзный урон

Большая часть украинских беспилотников сделана подпольным способом, но из западных деталей. Об этом сообщил "Ленте.ру" военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

"Эти беспилотники — это расходники, это не что-то из ряда вон выходящее. Это уже что-то, что поставлено на поток: пластмассовые изделия, которые выполняют функции доставки боеприпасов к цели", — объяснил он.

По его мнению, кустарное производство дронов поставлено на Украине на поток. В страну стекаются ящики с зарубежными составляющими, и уже потом собираются аппараты. Так Киеву выходит дешевле, уточнил эксперт.

Матвийчук добавил, что цель удара беспилотником — разрушить объект. Однако в данном случае получаются дроны не самого высокого качества, которые выполняют лишь задачи информационно-психологического характера и редко наносят серьёзный материальный урон.