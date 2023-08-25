Полковник объяснил, почему дроны ВСУ не могут нанести серьёзный урон
Эксперт Матвийчук заявил, что дроны создаются на Украине кустарным методом
Большая часть украинских беспилотников сделана подпольным способом, но из западных деталей. Об этом сообщил "Ленте.ру" военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
"Эти беспилотники — это расходники, это не что-то из ряда вон выходящее. Это уже что-то, что поставлено на поток: пластмассовые изделия, которые выполняют функции доставки боеприпасов к цели", — объяснил он.
По его мнению, кустарное производство дронов поставлено на Украине на поток. В страну стекаются ящики с зарубежными составляющими, и уже потом собираются аппараты. Так Киеву выходит дешевле, уточнил эксперт.
Матвийчук добавил, что цель удара беспилотником — разрушить объект. Однако в данном случае получаются дроны не самого высокого качества, которые выполняют лишь задачи информационно-психологического характера и редко наносят серьёзный материальный урон.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что прошедшей ночью в районе мыса Херсонес было уничтожено несколько беспилотников. Повреждений и пострадавших нет.
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