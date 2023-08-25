Врач рассказал о трёх дополнительных прививках для детей, которые не стоит игнорировать

В российском национальном календаре установлены сроки и порядок проведения профилактических прививок для граждан, в частности для детей. Но в нём нет некоторых видов вакцинаций, в том числе и от тех болезней, которые представляют серьёзную опасность. Решение о том, прививать ли своих детей от этих болезней, остаётся на усмотрение родителей. Врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории "Гемотест" Роман Иванов рассказал, какие из них не стоит игнорировать.

В первую очередь стоит уделить внимание прививке от гепатита А, посоветовал врач. Этот вирус распространяется фекально-оральным путём, а его симптомы схожи с симптомами кишечной инфекции. У детей заболевание протекает в достаточно лёгкой форме и не перетекает в хроническую форму, как другие гепатиты. Но от него нет специального лечения, а длиться это заболевание может несколько недель. Прививка избавит ребёнка от долгих дней плохого самочувствия, снизит тяжесть протекания болезни и значительно уменьшит риск возникновения осложнений.

"Она делается дважды с интервалом 6–12 месяцев и даёт защиту на 6–25 лет. Желательно сделать её в промежуток между первым и вторым годом жизни, но при отсутствии противопоказаний можно вакцинировать ребёнка и после двух лет", — пояснил кандидат медицинских наук в беседе с "Газетой.ru".

Ещё одна опасная болезнь, которую может подхватить ребёнок, — менингококковая инфекция, передающаяся воздушно-капельным путём, продолжил медик. Её тяжёлая форма — бактериальный менингит, при котором происходит воспаление оболочек головного и спинного мозга.

В России для профилактики таких инфекций используются полисахаридные и конъюгированные вакцины. Первые обеспечивают иммунитет сроком до пяти лет, а вторые не дают ребёнку заразиться до возраста десяти лет. При этом эффективность обеих достигает 90%, подчеркнул медик. Детей младше двух лет вакцинируют в два этапа с трёхмесячным интервалом, но, если эпидемиологическая ситуация складывается не очень хорошо, возможна однократная ревакцинация.

Ещё одна опасная вирусная болезнь, от которой важно привить ребёнка, — клещевой энцефалит, он приводит к воспалению головного мозга. Его переносят иксодовые клещи, а проявляется опасный недуг высокой температурой, головной болью, ломоте в мышцах и суставах. Заболевание может развиться в хроническую форму, при которой нарушения в работе нервной системы будут прогрессировать, предостерёг дерматовенеролог.

Прививку от клещевого энцефалита детям можно делать с 12 месяцев, обычно её проводят в три этапа. Между первым и вторым проходит от одного до трёх месяцев, между второй и третьей — от девяти до 12. Ревакцинацию делают через три года. Вообще, прививаться можно ежегодно, но крепкий иммунитет появляется только спустя две недели после того, как вводится второй компонент вакцины, подытожил Иванов.