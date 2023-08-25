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25 августа, 14:07

Россиянка с диабетом родила сына-богатыря весом 6,1 кг

В Волгоградской области женщина родила сына весом 6,1 кг из-за диабета

<p>Жительница Волгоградской области родила сына весом 6,1 кг. Фото © t.me / <a href="https://t.me/oblzdravvo/3559" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Облздрав 34</a></p>

Жительница Волгоградской области родила сына весом 6,1 кг. Фото © t.me / Облздрав 34

В Волгоградской области на свет появился малыш весом чуть более шести килограммов, что соответствует показателям трёхмесячного младенца. Об этом пишет региональный Комитет здравоохранения.

Жительница Волгоградской области родила сына весом 6,1 кг. Фото © t.me / Облздрав 34

Жительница Волгоградской области родила сына весом 6,1 кг. Фото © t.me / Облздрав 34

"40-летняя жительница Суровикинского района Волгоградской области стала мамой малыша весом 6180 граммов. Рост мальчика тоже удивил акушеров — 63 сантиметра", — говорится в тексте.

Будущая мама наблюдалась у специалистов перинатального центра № 2 и у эндокринологов областной больницы, так как во время беременности ей поставили диагноз "гестационный сахарный диабет". Болезнь могла стать причиной большого веса новорождённого. Тем более что в семье это пятый ребёнок, все предыдущие дети также рождались крупными. Врачи приняли решение провести кесарево сечение, сейчас мама с сыном чувствуют себя хорошо.

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Ранее сообщалось, что в одном из роддомов Санкт-Петербурга на свет появилась тройня. Родить двух сыновей-близнецов и дочку новоиспечённой маме Дарье Шкварец помогали более 20 различных специалистов.

Татьяна Миссуми
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