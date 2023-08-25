Россиянка с диабетом родила сына-богатыря весом 6,1 кг

В Волгоградской области на свет появился малыш весом чуть более шести килограммов, что соответствует показателям трёхмесячного младенца. Об этом пишет региональный Комитет здравоохранения.

Будущая мама наблюдалась у специалистов перинатального центра № 2 и у эндокринологов областной больницы, так как во время беременности ей поставили диагноз "гестационный сахарный диабет". Болезнь могла стать причиной большого веса новорождённого. Тем более что в семье это пятый ребёнок, все предыдущие дети также рождались крупными. Врачи приняли решение провести кесарево сечение, сейчас мама с сыном чувствуют себя хорошо.