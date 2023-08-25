"Чай вдвоём" снова выступит на всю страну

Денис Клявер и Станислав Костюшкин снова воссоединятся и выступят в юбилейном, пятом сезоне проекта "Ну-ка, все вместе!" на телеканале "Россия-1". Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на имеющийся в распоряжении пресс-релиз. Неизвестно, исполнят певцы новый материал или вспомнят старый, однако вместе с Сергеем Лазаревым они войдут в жюри программы.

Костюшкин признался, что будет ругать участников. По его словам, исполнитель может не обладать голосом, но в то же время понравиться слушателю больше, чем обладатель неплохих вокальных данных.

"Мне в консерватории профессор очень хорошо сказал: вокал, песня — это всего лишь средство передачи энергии. Если ты передал её правильно, если энергия попала верно, если прямо до мурашек — всё, уже неважно, как ты спел — плохо, хорошо", — пояснил он.

А Клявер, наоборот, пообещал стать в этом дуэте "хорошим полицейским". Он считает, что конкурсантов необходимо поощрять даже тогда, когда они допускают промахи. Певец отметил, что "все мы ошибаемся: кто не ошибается — тот ничего не добивается".