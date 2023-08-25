Терапевт предупредила о риске гипертонического криза при "лечении" простуды баней
Врач Романенко: Баня при простуде не лечит, а увеличивает нагрузку на организм
Ходить в баню обожают по всему миру, и в России эта традиция очень сильна. Это не только приятно, но и полезно для иммунитета. Говорят даже, что высокие температуры способны вытравить из тела даже самую серьёзную простуду. Но вот тут мнения медицинских специалистов расходятся. Своим мнением на этот счёт поделилась терапевт, главврач клиники "Твой доктор" Татьяна Романенко.
"Тёплый гигиенический душ при простуде мы, конечно, принимаем. На вопрос, можно ли в плохом состоянии идти согреваться в баню, мой ответ — нет. При первых признаках симптомов простуды в крови уже присутствует возбудитель, и вряд ли воздействие горячих воды и воздуха спасёт от инфекции", — рассказала терапевт в беседе с РИА "ФедералПресс".
Вместо целительного эффекта высокие температуры могут только больше нагрузить страдающий от болезни организм, вызвав, например, повышение давления. Поэтому стоит избегать не только походов в баню, но даже приёма горячей ванны, предостерегла Романенко.
С ней согласен и кардиолог клиники "Евроонко", кандидат медицинских наук Сергей Кадин. Он предупредил, что при высоком давлении нахождение в бане может спровоцировать гипертонический криз.
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