Терапевт предупредила о риске гипертонического криза при "лечении" простуды баней

Ходить в баню обожают по всему миру, и в России эта традиция очень сильна. Это не только приятно, но и полезно для иммунитета. Говорят даже, что высокие температуры способны вытравить из тела даже самую серьёзную простуду. Но вот тут мнения медицинских специалистов расходятся. Своим мнением на этот счёт поделилась терапевт, главврач клиники "Твой доктор" Татьяна Романенко.