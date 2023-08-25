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25 августа, 14:24

Посетители и сотрудники эвакуированы из "Зарядья" из-за неопознанного предмета

В "Зарядье" временно перестали пускать посетителей, а также всех эвакуировали после сообщений о минировании. Полиция начала проверку. Об этом сообщили РИА "Новости" в пресс-службе парка.

"Допуск на территорию парка временно прекращён. Посетители и сотрудники эвакуированы. Проводится проверка поступившей информации о неопознанном предмете", говорится в заявлении.

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Напомним, 22 августа парк "Зарядье" в центре Москвы уже закрывали из-за сообщения об угрозе взрыва. Его "заминировали" от имени 15-летнего столичного школьника.

Обложка ©

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Татьяна Миссуми
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