Посетители и сотрудники эвакуированы из "Зарядья" из-за неопознанного предмета
В "Зарядье" временно перестали пускать посетителей, а также всех эвакуировали после сообщений о минировании. Полиция начала проверку. Об этом сообщили РИА "Новости" в пресс-службе парка.
"Допуск на территорию парка временно прекращён. Посетители и сотрудники эвакуированы. Проводится проверка поступившей информации о неопознанном предмете", — говорится в заявлении.
Напомним, 22 августа парк "Зарядье" в центре Москвы уже закрывали из-за сообщения об угрозе взрыва. Его "заминировали" от имени 15-летнего столичного школьника.
Обложка ©
Shutterstock