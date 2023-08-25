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25 августа, 15:01

В Европе спрогнозировали превращение Байдена в миротворца для Украины

Bloomberg: Байден может склонить Киев к переговорам из-за неудач ВСУ

<p>Президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / AP / Andrew Harnik</p>

Президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / AP / Andrew Harnik

Президент США Джо Байден начнёт склонять Киев к мирным переговорам с Москвой, чтобы спасти свою предвыборную кампанию в следующем году, ведь на поле боя у украинской армии успехов нет. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

"Президент Джо Байден может в конечном итоге попытаться подтолкнуть Украину к переговорам из-за отсутствия значительного прогресса на поле боя, когда (президентская) кампания разгорится в следующем году", говорится в статье.

Автор подчёркивает, что Украина без американской поддержки долго не продержится, а Европа не имеет столько возможностей, чтобы постоянно помогать киевскому режиму.

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Ранее ветеран американской разведки Скотт Риттер заявил, что решение президента Незалежной Владимира Зеленского об отказе от мирных переговоров с Россией по украинскому конфликту накалит ситуацию в Киеве и станет причиной свержения действующей власти.

Татьяна Миссуми
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