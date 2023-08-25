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25 августа, 15:17

Норвегия начала отстреливать оленей – беглецов в Россию

AP: В Норвегии убивают возвращающихся из России оленей, чтобы не платить за них

В Норвегии принялись убивать оленей, возвращающихся через границу с пастбищ в России, чтобы не платить компенсацию за причинённый животными ущерб российским заповедникам. Об этом пишет Associated Press.

"Животные были забиты из-за опасений, что они могут вернуться в Россию", сообщает издание.

В этом году 42 норвежских оленя перебрались в Россию в поисках корма. Теперь Норвегия обязана заплатить около 4700 долларов за каждую особь, пришедшую в российский заповедник в Мурманской области, а также 4,4 миллиона долларов — за дни пребывания оленей в России. Однако Норвегия не хочет платить, поэтому решила избавиться от животных и восстановить забор, чтобы пресечь миграцию своих голодных зверей.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми
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