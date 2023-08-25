Тренерша арестована за смертельный кросс трёх детей-велосипедистов на трассе под Пятигорском

Суд отправил в СИЗО тренершу спортивной школы, трое подопечных которой скончались в ДТП под Пятигорском во время велокросса. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

"Следователем СК РФ тренер задержана. По ходатайству следователя судом женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — указано в тексте.

Как полагает следствие, женщина не должна была устраивать тренировку для спортсменов-велосипедистов на оживлённой автодороге. Дело возбуждено по ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Также на два месяца арестован водитель "газели", который допустил наезд на детей. Ему вменяют ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц".