Три КПП на границе Молдавии и Украины вернулись к работе в штатном режиме
Контрольно-пропускные пункты Унгурь – Бронница, Атаки – Могилёв-Подольский и Вэлчинец – Могилёв-Подольский на молдавско-украинской границе вернулись к работе в обычном режиме, сообщили в пресс-службе Пограничной полиции Молдавии.
"Три пункта пропуска через границу — Унгурь – Бронница, Атаки – Могилёв-Подольский и Вэлчинец – Могилёв-Подольский — возобновили свою работу в обычном режиме", — говорится в опубликованном сообщении.
Ранее в погранполиции страны сообщили о приостановке работы данных КПП из-за "рисков воздушного нападения" на территории Украины.
Кстати, на границе двух стран часто ловят украинских уклонистов. Недавно четверо из них заплатили по четыре тысячи долларов, чтобы попытаться сбежать из Незалежной в тайнике, оборудованном в фургоне. Однако мужчинам не повезло: следующим, что они увидели, стала не свобода, а толпа мужчин в форме.
ТАСС / Zuma