Регион

Уведомления отключены

25 августа, 16:22

Три КПП на границе Молдавии и Украины вернулись к работе в штатном режиме

Контрольно-пропускные пункты Унгурь – Бронница, Атаки – Могилёв-Подольский и Вэлчинец – Могилёв-Подольский на молдавско-украинской границе вернулись к работе в обычном режиме, сообщили в пресс-службе Пограничной полиции Молдавии.

"Три пункта пропуска через границу — Унгурь – Бронница, АтакиМогилёв-Подольский и ВэлчинецМогилёв-Подольский — возобновили свою работу в обычном режиме", говорится в опубликованном сообщении.

Ранее в погранполиции страны сообщили о приостановке работы данных КПП из-за "рисков воздушного нападения" на территории Украины.

Всемирно известному музыканту Горану Бреговичу закрыли въезд в Молдавию без объяснения причин

Всемирно известному музыканту Горану Бреговичу закрыли въезд в Молдавию без объяснения причин

Кстати, на границе двух стран часто ловят украинских уклонистов. Недавно четверо из них заплатили по четыре тысячи долларов, чтобы попытаться сбежать из Незалежной в тайнике, оборудованном в фургоне. Однако мужчинам не повезло: следующим, что они увидели, стала не свобода, а толпа мужчин в форме.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Матвей Константинов
  • Новости
  • Молдавия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров