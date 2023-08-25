Три КПП на границе Молдавии и Украины вернулись к работе в штатном режиме

"Три пункта пропуска через границу — Унгурь – Бронница, Атаки – Могилёв-Подольский и Вэлчинец – Могилёв-Подольский — возобновили свою работу в обычном режиме", — говорится в опубликованном сообщении.

Кстати, на границе двух стран часто ловят украинских уклонистов. Недавно четверо из них заплатили по четыре тысячи долларов, чтобы попытаться сбежать из Незалежной в тайнике, оборудованном в фургоне. Однако мужчинам не повезло: следующим, что они увидели, стала не свобода, а толпа мужчин в форме.