Регион

Уведомления отключены

25 августа, 16:29

Россиянин задержан в Италии по ордеру Москвы

СМИ: В аэропорту Палермо задержан осуждённый за терроризм гражданин России

Правоохранительные органы Италии задержали в аэропорту Палермо на Сицилии россиянина. На родине он осуждён за терроризм, а в отношении его был выдан международный ордер на арест, сообщает ANSA.

Мужчину описывают как человека в возрасте примерно 50 лет. Из сообщения агентства непонятно, путешествовал ли задержанный по фальшивым документам и с какой целью прилетел в Палермо. По версии ANSA, он какое-то время жил в Сирии и был в розыске с 2017 года. Когда итальянские правоохранители закончат допрашивать россиянина, его планируют экстрадировать.

Под конвоем ФСБ: Появилось видео доставки спонсора террористов в Россию из Кореи

Под конвоем ФСБ: Появилось видео доставки спонсора террористов в Россию из Кореи

Ранее сегодня стало известно, что в Алтайском крае предстанет перед судом сторонница так называемого легиона "Свобода России"*, которая искала готовых к радикальной деятельности в интересах украинских террористов, в том числе для поджогов зданий органов власти. Подозреваемая была задержана в марте 2023 года в Барнауле.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Италия
  • Политика
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров