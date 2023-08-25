Россиянин задержан в Италии по ордеру Москвы

Правоохранительные органы Италии задержали в аэропорту Палермо на Сицилии россиянина. На родине он осуждён за терроризм, а в отношении его был выдан международный ордер на арест, сообщает ANSA.

Мужчину описывают как человека в возрасте примерно 50 лет. Из сообщения агентства непонятно, путешествовал ли задержанный по фальшивым документам и с какой целью прилетел в Палермо. По версии ANSA, он какое-то время жил в Сирии и был в розыске с 2017 года. Когда итальянские правоохранители закончат допрашивать россиянина, его планируют экстрадировать.

Ранее сегодня стало известно, что в Алтайском крае предстанет перед судом сторонница так называемого легиона "Свобода России"*, которая искала готовых к радикальной деятельности в интересах украинских террористов, в том числе для поджогов зданий органов власти. Подозреваемая была задержана в марте 2023 года в Барнауле.