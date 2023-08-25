В Турции оценили идею запустить паромы между Херсонщиной и Зонгулдаком
Организация паромных рейсов между портом Зонгулдак и гаванями Херсонской области проблематична, заявил директор регионального портового управления турецкого города Ахмет Мерт.
"Мы всегда готовы торговать с Россией, вести дела. Но в данном случае я не уполномочен давать какие-либо оценки. Вы знаете позицию ООН относительно признания данных территорий, их статуса. Это проблематичный момент", — сказал он в беседе с ТАСС.
По словам Мерта, возобновление сообщения возможно, если на то последует политическое решение турецких властей.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предложил президенту России Владимиру Путину возобновить работу паромной переправы до турецкого порта Зонгулдак. По его мнению, эта идея актуальна в свете прекращения зерновой сделки.
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