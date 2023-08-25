В Турции оценили идею запустить паромы между Херсонщиной и Зонгулдаком

"Мы всегда готовы торговать с Россией, вести дела. Но в данном случае я не уполномочен давать какие-либо оценки. Вы знаете позицию ООН относительно признания данных территорий, их статуса. Это проблематичный момент", — сказал он в беседе с ТАСС.