Газ в Европе подорожал на 9,4%

Цена на газ в Европе выросла на 9,4% по итогам пятничных торгов на бирже и теперь составляет 390 долларов за тысячу кубометров. Об этом говорится на сайте лондонской биржи ICE.

Ближайшие — сентябрьские — фьючерсы по индексу TTF (самый крупный хаб в Европе, находится в Нидерландах) стартовали на торгах со стоимости 357 долларов за тысячу кубометров (+0,1% к расчётной цене предыдущего торгового дня — 356,7 доллара за тысячу кубометров газа). Максимальная цена на 25 августа составила 398,8 доллара (+11,8%), а минимальная — 351,5 доллара (–1,5%). Стоимость последних торговавшихся сегодня фьючерсов была зафиксирована на отметке 390,3 доллара (+9,4%).