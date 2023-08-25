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25 августа, 17:15

Немецкие болельщики испортили коридор Вазари во Флоренции футбольными граффити

CNN: Немецкие туристы изрисовали надписями галерею Вазари во Флоренции

<p>Галерея Вазари во Флоренции. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / darionardella</p>

Галерея Вазари во Флоренции. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / darionardella

Немецкие туристы разрисовали 460-летнюю крытую галерею Вазари во Флоренции, теперь на восстановление объекта потребуется около 10 тысяч евро. Об этом сообщает мэр города Дарио Нарделла в соцсети.

Галерея Вазари во Флоренции. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / darionardella

Галерея Вазари во Флоренции. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / darionardella

"Те, кто наносит ущерб культурному наследию, совершают тяжкое преступление. <...> Утром мы увидели этот позорный жест вандализма на колоннах вазарианского коридора. Мы сразу начали расследование", написал градоначальник.

Галерею создавал итальянский архитектор и живописец Джорджо Вазари в 1565 году. А 23 августа этого года на её колоннах были обнаружены надписи DKS 1860, означающие футбольный клуб "Мюнхен 1860". По данным CNN, вандалами оказались 20-летние туристы из Германии. Найти их помогли камеры наблюдения. При обыске съёмного жилья нарушителей полиция изъяла баллончики с краской и одежду в пятнах.

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Татьяна Миссуми
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