Воздушная тревога звучит по всей Украине

Воздушная тревога объявлена вечером во всех регионах Украины, включая её столицу — Киев. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сегодня тревога на территории всей Украины звучала уже дважды и в среднем длилась около двух часов.