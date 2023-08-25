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25 августа, 17:34

Воздушная тревога звучит по всей Украине

Воздушная тревога объявлена вечером во всех регионах Украины, включая её столицу — Киев. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сегодня тревога на территории всей Украины звучала уже дважды и в среднем длилась около двух часов.

Причиной мощного взрыва и пожара в центре МВД Украины под Киевом стала ошибка криминалистов

Причиной мощного взрыва и пожара в центре МВД Украины под Киевом стала ошибка криминалистов

А ранее в Петропавловской Борщаговке под Киевом прогремел взрыв. В ГСЧС уточняли, что сдетонировал какой-то предмет в складских помещениях. Тревога в столице и области не объявлялась.

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Getty Images / Andriy Dubchak

Андрей Бражников
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