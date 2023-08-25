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25 августа, 18:01

Строительный рынок в Нахабине полыхает на площади 750 квадратов

Пожар произошёл на территории строительного рынка в Нахабине

<p>Строительный рынок в Нахабине полыхает на площади 750 квадратов. Фото © VK / <a href="https://vk.com/podslushanokrasnogorsk" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Подслушано в Красногорске</a></p>

Строительный рынок в Нахабине полыхает на площади 750 квадратов. Фото © VK / Подслушано в Красногорске

В подмосковном Нахабине разгорелся сильный пожар — полыхает ангар, дым виден в радиусе нескольких километров. Об этом сообщил SHOT.

Строительный рынок в Нахабине полыхает на площади 750 квадратов. Видео © VK / Подслушано в Красногорске

По информации канала, огонь занялся на территории строительного рынка в Нахабине. Согласно сведениям источника ТАСС в экстренных службах, пожар начался в магазине. Огонь распространился на площади 750 квадратных метров. К месту происшествия выехали пожарные службы, пока что информации о пострадавших нет.

Семья из амурского села погибла при пожаре в собственном доме

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А 24 августа в Сочи загорелся многоквартирный дом, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Пожарным удалось локализовать пламя, когда оно распространилось на 550 квадратов, а уже через час с небольшим полностью его потушить.

Юрий Лысенко
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