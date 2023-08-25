Строительный рынок в Нахабине полыхает на площади 750 квадратов
Пожар произошёл на территории строительного рынка в Нахабине
Строительный рынок в Нахабине полыхает на площади 750 квадратов. Фото © VK / Подслушано в Красногорске
В подмосковном Нахабине разгорелся сильный пожар — полыхает ангар, дым виден в радиусе нескольких километров. Об этом сообщил SHOT.
Строительный рынок в Нахабине полыхает на площади 750 квадратов. Видео © VK / Подслушано в Красногорске
По информации канала, огонь занялся на территории строительного рынка в Нахабине. Согласно сведениям источника ТАСС в экстренных службах, пожар начался в магазине. Огонь распространился на площади 750 квадратных метров. К месту происшествия выехали пожарные службы, пока что информации о пострадавших нет.
А 24 августа в Сочи загорелся многоквартирный дом, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Пожарным удалось локализовать пламя, когда оно распространилось на 550 квадратов, а уже через час с небольшим полностью его потушить.