Начальник пожарной части на Камчатке вырастил 1650 кустов конопли "для личного употребления"

В Камчатском крае задержали начальника Паратунской пожарно-спасательной части МЧС России, культивировавшего марихуану в промышленных масштабах. По данным Mash, своеобразное "агрономическое производство" 29-летнего Богдана К. располагалось в посёлке Зелёный Елизовского района (буквально в нескольких километрах от жилых домов). На поле "плантатора" в погонах росло 1650 кустов марихуаны.

Сам капитан внутренней службы заявил, что всё это он якобы возделывал "для личного употребления". По данным правоохранителей, мужчина снабжал марихуаной весь регион. Возбуждено уголовное дело по статье 231 Уголовного кодекса РФ (незаконное культивирование наркотических растений в особо крупном размере).