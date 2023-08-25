F-16 сопроводили нарушителя воздушного пространства над местом отдыха Байдена

Истребители F-16 ВВС США и вертолёт Береговой охраны США MH-65 Dolphin были подняты в воздух из-за гражданского самолёта, нарушившего закрытое воздушное пространство у озера Тахо, штат Невада, где отдыхал президент страны Джо Байден.

Как сообщило Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки, нарушитель вошёл в закрытую зону примерно в 17:50 мск, после чего был препровождён за её пределы. Истребители выпустили сигнальные ракеты, которые могли быть видны местным жителям, чтобы привлечь внимание пилота.

Подчёркивается, что применение сигнальных ракет было безопасным, так как они быстро и полностью сгорают, из-за чего не представляют опасности для людей на земле.