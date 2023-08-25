Регион

Уведомления отключены

25 августа, 20:20

Россия неприятно удивилась недружественной выходкой Армении

РИА "Новости": Отказ Армении впустить дипломата Кривопускова неприятно удивил РФ

Москва была неприятно удивлена решением Еревана не впускать главу Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктора Кривопускова в страну. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на дипломатический источник.

По словам собеседника издания, армянские власти не смогли аргументировать свои действия. Подобная практика лишь подрывает двусторонние отношения государств, уверен он.

"Информация о том, что погранслужба аэропорта Звартноц в ночь на 24 августа отказалась пустить на территорию страны президента Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктора Кривопускова, неприятно удивила российскую сторону", — отметил источник.

В Ереване отменили концерт Zivert

В Ереване отменили концерт Zivert

Ранее инцидент в ереванском аэропорту прокомментировал Кривопусков. Дипломат сообщил, что сотрудники погранслужбы потребовали от него немедленно вернуться в Москву. Глава РОДСА планировал принять участие в презентации Армяно-Российского общества дружбы и сотрудничества.

Обложка ©

ru.hayazg.info

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Армения
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров