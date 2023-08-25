Россия неприятно удивилась недружественной выходкой Армении

Москва была неприятно удивлена решением Еревана не впускать главу Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктора Кривопускова в страну. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на дипломатический источник.

По словам собеседника издания, армянские власти не смогли аргументировать свои действия. Подобная практика лишь подрывает двусторонние отношения государств, уверен он.

"Информация о том, что погранслужба аэропорта Звартноц в ночь на 24 августа отказалась пустить на территорию страны президента Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктора Кривопускова, неприятно удивила российскую сторону", — отметил источник.