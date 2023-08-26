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25 августа, 23:32

Воробьёв: Школы Московской области проверят на антитеррористическую защищённость

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о подготовке школ к 1 сентября. По словам главы региона, в преддверии Дня знаний учебные заведения Подмосковья проверяются на антитеррористическую защищённость.

"На всех объектах есть тревожные кнопки с выводом на пульт охраны. 1 сентября на дорогах к школам и садам будут патрулировать наряды. Чуть позже во всех образовательных учреждениях пройдут тренировки по пожарной безопасности", — цитирует Воробьёва телеканал "360".

Также губернатор напомнил, что в 2023 году в Подмосковье двери распахнут 30 новых и 63 откапиталенных школ. По просьбам учащихся в столовых учебных заведений появятся новые лакомства: оладьи, сырники, наггетсы и вареники.

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Ранее Лайф рассказывал, что с 1 сентября в России увеличатся размеры пособий, субсидий и компенсаций. На повышенные выплаты могут рассчитывать не только родители несовершеннолетних детей, но и студенты с учителями.

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t.me / Воробьёв LIVE

Илья Пушкарев
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