Воробьёв: Школы Московской области проверят на антитеррористическую защищённость
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о подготовке школ к 1 сентября. По словам главы региона, в преддверии Дня знаний учебные заведения Подмосковья проверяются на антитеррористическую защищённость.
"На всех объектах есть тревожные кнопки с выводом на пульт охраны. 1 сентября на дорогах к школам и садам будут патрулировать наряды. Чуть позже во всех образовательных учреждениях пройдут тренировки по пожарной безопасности", — цитирует Воробьёва телеканал "360".
Также губернатор напомнил, что в 2023 году в Подмосковье двери распахнут 30 новых и 63 откапиталенных школ. По просьбам учащихся в столовых учебных заведений появятся новые лакомства: оладьи, сырники, наггетсы и вареники.
Ранее Лайф рассказывал, что с 1 сентября в России увеличатся размеры пособий, субсидий и компенсаций. На повышенные выплаты могут рассчитывать не только родители несовершеннолетних детей, но и студенты с учителями.
t.me / Воробьёв LIVE