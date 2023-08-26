В Нахабине ликвидировали открытое горение в строительном магазине
Открытое горение в строительном магазине в подмосковном Нахабине ликвидировано. Об этом сообщили в управлении МЧС по Московской области.
"В 00:04 ликвидация открытого горения", — сказано в записи.
Горящий строительный магазин в Нахабине. Видео © t.me / Прокуратура Московской области
Напомним, пожар на территории строительного рынка в Нахабине произошёл вечером 25 августа. Его площадь составила 750 квадратных метров.
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Кадр видео t.me / Прокуратура Московской области