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26 августа, 00:08

В Нахабине ликвидировали открытое горение в строительном магазине

Открытое горение в строительном магазине в подмосковном Нахабине ликвидировано. Об этом сообщили в управлении МЧС по Московской области.

"В 00:04 ликвидация открытого горения", — сказано в записи.

Горящий строительный магазин в Нахабине. Видео © t.me / Прокуратура Московской области

В Сочи ликвидировали пожар в четырёхэтажном доме на площади 550 кв. метров

В Сочи ликвидировали пожар в четырёхэтажном доме на площади 550 кв. метров

Напомним, пожар на территории строительного рынка в Нахабине произошёл вечером 25 августа. Его площадь составила 750 квадратных метров.

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Кадр видео t.me / Прокуратура Московской области

Артур Лапсаков
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