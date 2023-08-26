Европа не увидела конца доминирования России на зерновом рынке

Проблемы судоходства в Чёрном море не помешают России и далее занимать доминирующую позицию на зерновом рынке. К такому выводу пришли обозреватели французской газеты Le Figaro.

По данным издания, лидерству РФ в отрасли способствуют исключительно высокие урожаи пшеницы. Рекордные показатели фиксируются в стране второй год подряд, напомнили в газете.

"Перед Россией открываются довольно светлые перспективы. Россия продолжит доминировать на зерновом рынке в 2023–2024 годах, несмотря на неопределённость с рисками для судоходства в Чёрном море", — уверены зарубежные журналисты.