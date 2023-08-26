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26 августа, 01:53

Европа не увидела конца доминирования России на зерновом рынке

Le Figaro: Россия продолжит доминировать на зерновом рынке даже в случае проблем

Проблемы судоходства в Чёрном море не помешают России и далее занимать доминирующую позицию на зерновом рынке. К такому выводу пришли обозреватели французской газеты Le Figaro.

По данным издания, лидерству РФ в отрасли способствуют исключительно высокие урожаи пшеницы. Рекордные показатели фиксируются в стране второй год подряд, напомнили в газете.

"Перед Россией открываются довольно светлые перспективы. Россия продолжит доминировать на зерновом рынке в 2023–2024 годах, несмотря на неопределённость с рисками для судоходства в Чёрном море", — уверены зарубежные журналисты.

Глава МИД Турции разочаровал Зеленского правдой о поставках зерна без согласия России

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В то же время Россия вынуждена сталкиваться с серьёзными препятствиями в экспорте зерна. Об этом в рамках Делового форума БРИКС заявил президент РФ Владимир Путин. Аналогичная ситуация наблюдается и с поставками удобрений, подчеркнул глава государства.

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Unsplash

Илья Пушкарев
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