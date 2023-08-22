"Намеренно чинят препятствия": Путин заявил о попытках помешать России экспортировать зерно
Путин: России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений за рубеж
России намеренно чинят препятствия в экспорте зерна и удобрений, лицемерно обвиняя нашу страну во всех проблемах на мировых рынках. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам Делового форума БРИКС.
"России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений за рубеж и при этом лицемерно обвиняют нас в сложившейся кризисной ситуации на мировом рынке", — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что особенно отчётливо это проявилось при реализации зерновой сделки, которая изначально была нацелена на обеспечение продовольственной безопасности беднейших стран, но на деле же всё оказалось не так.
Ранее Путин назвал условия возвращения Москвы к зерновой сделке. Напомним, Москва вышла из неё 18 июля в связи с полным игнорированием российской части договорённостей. Также были отозваны гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Кремле подчеркнули, что сделка приостановлена, а не отменена — РФ готова вернуться к её исполнению при выполнении обещаний других сторон документа.