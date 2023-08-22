"Намеренно чинят препятствия": Путин заявил о попытках помешать России экспортировать зерно

России намеренно чинят препятствия в экспорте зерна и удобрений, лицемерно обвиняя нашу страну во всех проблемах на мировых рынках. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам Делового форума БРИКС.

"России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений за рубеж и при этом лицемерно обвиняют нас в сложившейся кризисной ситуации на мировом рынке", — сказал глава государства.