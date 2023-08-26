Американские сенаторы предложили отвергнуть новый запрос Киева о помощи

Республиканцы в Конгрессе США призвали не удовлетворять запрос Белого дома о выделении Украине экстренной помощи в виде дополнительного финансирования. В частности, такую позицию заняли член Палаты представителей Чип Рой и сенатор Джей-ди Вэнс, пишет Politico.

По мнению законодателей, прежде всего администрации американского лидера необходимо раскрыть свою стратегию в отношении конфликта. Также конгрессмены обратились к коллегам с просьбой подписать письмо об отказе поддерживать Белый дом до предоставления им подробного плана действий.

"Американский народ имеет право знать, на что тратятся его деньги", — приводит издание выдержку из письма.