Американские сенаторы предложили отвергнуть новый запрос Киева о помощи
Сенаторы-республиканцы предложили отвергнуть запрос Белого дома о помощи Киеву
Республиканцы в Конгрессе США призвали не удовлетворять запрос Белого дома о выделении Украине экстренной помощи в виде дополнительного финансирования. В частности, такую позицию заняли член Палаты представителей Чип Рой и сенатор Джей-ди Вэнс, пишет Politico.
По мнению законодателей, прежде всего администрации американского лидера необходимо раскрыть свою стратегию в отношении конфликта. Также конгрессмены обратились к коллегам с просьбой подписать письмо об отказе поддерживать Белый дом до предоставления им подробного плана действий.
"Американский народ имеет право знать, на что тратятся его деньги", — приводит издание выдержку из письма.
Ранее Лайф сообщал, что члены Республиканской партии в Конгрессе могут потребовать усиления контроля за финансовой помощью Украине. Дополнительный надзор позволит свести к минимуму случаи нецелевого расходования денежных средств, уверены американские законодатели.
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