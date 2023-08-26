Ижевские пожарные вызволили из горящей квартиры кошку, котят и собаку

Собака, кошка и её котята едва не стали жертвами пожара в одной из многоэтажек Ижевска. Вызволять напуганных питомцев из огненного плена пришлось прибывшим на место ЧП пожарным, сообщили в телеграм-канале МЧС России.

Возгорание произошло на кухне, позже пламя перекинулось и на балкон. Владельцы квартиры успели эвакуироваться, оставив животных на произвол судьбы. Избежать худшего сценария удалось лишь благодаря спасателям, которые обнаружили прячущихся в углу собаку и кошку. За тумбочкой пожарные нашли ещё двух котят. Питомцев вынесли в безопасное место.

Ижевские спасатели вызволили из горящей квартиры кошку, котят и собаку. Видео © t.me / МЧС России

"Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар и не допустили распространения огня. На месте работали 13 человек и четыре единицы техники", — уточнили в министерстве.