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26 августа, 04:40

Ижевские пожарные вызволили из горящей квартиры кошку, котят и собаку

Собака, кошка и её котята едва не стали жертвами пожара в одной из многоэтажек Ижевска. Вызволять напуганных питомцев из огненного плена пришлось прибывшим на место ЧП пожарным, сообщили в телеграм-канале МЧС России.

Возгорание произошло на кухне, позже пламя перекинулось и на балкон. Владельцы квартиры успели эвакуироваться, оставив животных на произвол судьбы. Избежать худшего сценария удалось лишь благодаря спасателям, которые обнаружили прячущихся в углу собаку и кошку. За тумбочкой пожарные нашли ещё двух котят. Питомцев вынесли в безопасное место.

Ижевские спасатели вызволили из горящей квартиры кошку, котят и собаку. Видео © t.me / МЧС России

"Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар и не допустили распространения огня. На месте работали 13 человек и четыре единицы техники", — уточнили в министерстве.

В Ленобласти пожарные спасли кошку Бусю, просидевшую на дереве 12 часов

В Ленобласти пожарные спасли кошку Бусю, просидевшую на дереве 12 часов

Трагедия едва не случилась недавно и в Каспийске. Там маленькая девочка вышла из окна квартиры, расположенной на девятом этаже, и уселась на кондиционер. Взрослых дома не было, а потому спасение ребёнка превратилось в целую операцию с участием МЧС и соседей.

Обложка ©

t.me / МЧС России

Илья Пушкарев
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