В США рассказали о странном способе Киева "поднять боевой дух" ВСУ

Украинские удары беспилотниками по территории РФ необходимы для подъёма боевого духа деморализованных украинцев и демонстрации способности нанести ответный удар. Об этом пишет американское издание The New York Times.

"По словам официальных лиц США, эта тактика призвана продемонстрировать украинской общественности, что Киев всё ещё может нанести ответный удар", — говорится в публикации.

Уточняется, что такие атаки являются "символическими" и призваны показать деморализованным украинцам возможности Киева на фоне провала контрнаступления ВСУ. По данным NYT, официальные лица США ожидают, что Украина продолжит подобные атаки.