Тонизирующий вкус и витамин В: Диетолог перечислила полезные свойства чайного гриба

Чайный гриб — это напиток, который является симбиозом бактерий и грибков. Он имеет вид студенистого вещества и несёт в себе множество полезных свойств, рассказала в беседе с Лайфом врач-терапевт, диетолог "СМ-Клиники" Елена Тихомирова.

"Обычно чайный гриб замачивается в слабом растворе сахара и чая. В процессе нахождения гриба, чая и сахара в банке происходит следующая реакция: грибки и бактерии переваривают сахар, образуя слабый раствор уксусной кислоты", — пояснила медик.

В таком чае содержатся полифенолы и антиоксиданты. Слабый раствор уксусной кислоты в сочетании с этими компонентами обладает мягкими бактерицидными свойствами, способными уничтожать вредные микроорганизмы. Кроме того, чайный гриб имеет тонизирующий вкус и богат витаминами группы B.

При этом важно помнить о содержании сахара при приготовлении чайного гриба. Нужно добавить его небольшое количество, чтобы грибки и бактерии могли его перебродить, уточняет собеседница Лайфа. При этом, если добавить слишком концентрированный раствор сахара, бактерии не смогут его полностью переварить, из-за чего напиток получится слишком углеводным, а все полезные свойства будут нивелированы.

"Так, например, содержание углеводов в готовом напитке может быть от двух до десяти граммов. Если мы добавим много сахара, или оно уже добавлено промышленностью, содержание углеводов в таком напитке будет значительно больше — десять граммов на сто граммов напитка", — отметила диетолог.

Вместе с тем врач предупредила, что употребление чайного гриба противопоказано при обострениях заболеваний ЖКТ: гастрита, язвы желудка или язвенной болезни двенадцатиперстной кишки в стадии обострения. В остальных случаях можно смело употреблять напиток и наслаждаться его вкусом.