Россиянам рассказали, какие канцтовары могут быть опасны для детей

До нового учебного года осталась неделя, и родители школьников закупаются канцелярскими товарами для них. Заведующая учебной лабораторией прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Екатерина Тишина в беседе с Лайфом рассказала, все ли канцтовары безопасны и что не стоит брать ни в коем случае.

По её словам, в состав чернил для ручек, фломастеров и маркеров могут входить летучие органические соединения, такие как бензол, ксилол, толуол. Эти вещества используются в качестве растворителей и могут оказывать раздражающее действие на слизистые человека.

"Стоит отдавать предпочтение ручкам и фломастерам на основе спиртовых растворителей, они более безопасные. Не стоит приобретать ручки с чернилами, имеющими фруктовый запах, особенно для маленьких детей. Привлекательный запах может побудить ребёнка проглотить чернила, что может вызвать аллергические реакции", — отметила эксперт.

Она также добавила, что не стоит приобретать цветные и ароматизированные ластики. В них могут содержаться отдушки, красители, латекс и консерванты, которые будут небезопасны для детей. Лучше отдать предпочтение классическим однотонным белым ластикам, они изготовлены из синтетического материала, не содержащего вышеуказанные вещества.

По словам Тишиной, в канцелярских товарах низкого качества могут присутствовать фенол и формальдегид. С учётом привычки многих детей грызть карандаши, ручки и колпачки ручек эти вещества могут попадать в организм и накапливаться. Помимо этого, стоит избегать канцтоваров, имеющих резкий химический запах, они могут быть некачественными.