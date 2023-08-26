Разлитую на улице ртуть нашли в Москве

В Москве, в Западном округе, неизвестные разлили на улице ртуть. Прибывшие полицейские огородили место происшествия, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

По его данным, инцидент произошёл на Боровском шоссе за рестораном "Роял". Возле открытого мусорного бака было найдено около пяти граммов ртути на площади в один квадратный метр. Подчёркивается, что речь идёт именно о шариках ртути, а не о градусниках.

Полицейские оцепили территорию. Ожидается прибытие на место следственной группы, после чего начнётся демеркуризация вещества. Обстоятельства происшествия устанавливаются.