Возле детского сада в Москве обнаружили контейнер с ртутью
В районе Вешняки в Москве возле детского сада обнаружили ёмкости с ртутью. Фото © Telegram / SHOT
Рядом с одним из детских садов в Москве обнаружили контейнер с ртутью. Ящик с металлическими ёмкостями кто-то оставил в нескольких метрах от территории дошкольного учреждения.
Ящик с ртутью внутри обнаружили возле детского сада на улице Кетчерской в Москве. Фото © Telegram / SHOT
Контейнер обнаружил местный житель рядом с детсадом на улице Кетчерской в районе Вешняки, сообщает SHOT. Судя по внешнему виду ящика, он произведён ещё в СССР.
Чтобы опасное вещество не навредило детям, мужчина убрал контейнер в свою машину и вызвал сотрудников полиции. Они выясняют, откуда ртуть взялась возле детского сада.
Ранее Лайф рассказывал о том, что возле отдела МВД "Лефортово" в Москве нашли гранату с чекой. Она была замаскирована.