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6 июля, 13:50

Возле детского сада в Москве обнаружили контейнер с ртутью

<p>В районе Вешняки в Москве возле детского сада обнаружили ёмкости с ртутью. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

В районе Вешняки в Москве возле детского сада обнаружили ёмкости с ртутью. Фото © Telegram / SHOT

Рядом с одним из детских садов в Москве обнаружили контейнер с ртутью. Ящик с металлическими ёмкостями кто-то оставил в нескольких метрах от территории дошкольного учреждения.

Ящик с ртутью внутри обнаружили возле детского сада на улице Кетчерской в Москве. Фото © Telegram / SHOT

Ящик с ртутью внутри обнаружили возле детского сада на улице Кетчерской в Москве. Фото © Telegram / SHOT

Контейнер обнаружил местный житель рядом с детсадом на улице Кетчерской в районе Вешняки, сообщает SHOT. Судя по внешнему виду ящика, он произведён ещё в СССР.

Чтобы опасное вещество не навредило детям, мужчина убрал контейнер в свою машину и вызвал сотрудников полиции. Они выясняют, откуда ртуть взялась возле детского сада.

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Илья Суриков
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