Возле детского сада в Москве обнаружили контейнер с ртутью

Рядом с одним из детских садов в Москве обнаружили контейнер с ртутью. Ящик с металлическими ёмкостями кто-то оставил в нескольких метрах от территории дошкольного учреждения.

Ящик с ртутью внутри обнаружили возле детского сада на улице Кетчерской в Москве. Фото © Telegram / SHOT

Контейнер обнаружил местный житель рядом с детсадом на улице Кетчерской в районе Вешняки, сообщает SHOT. Судя по внешнему виду ящика, он произведён ещё в СССР.