Медведев заявил об угрозе третьей мировой войны

Враги России на Западе усердно приближают начало третьей мировой войны, не обращая внимания на предостерегающие сигналы Москвы. Такое заявление в интервью ТАСС сделал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Я скажу прямо, если бы они [сигналы] их услышали, было бы лучше, сомнений нет. Во всяком случае, мир бы сегодня не стоял перед угрозой третьей мировой войны. По сути, наши оппоненты активно всех к этому толкают", — сообщил политик.

Замглавы Совбеза объяснил, что жёсткий ответ Российской Федерации на агрессию Грузии в отношении Южной Осетии в 2008 году был одним из таких сигналов, который должен был дать понять США и НАТО, что к беспокойству Москвы по поводу международной безопасности нужно относиться внимательно. Но на Западе сигнал услышан не был, констатировал Медведев.