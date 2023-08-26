Медведев объявил Байдена заложником Украины
Медведев назвал Байдена заложником Украины из-за его вовлечённости в конфликт
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Президента США Джо Байдена можно назвать заложником Украины, так как он глубоко погрузился в украинский конфликт. Об этом рассказал ТАСС зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Он [Байден] туда [в украинский конфликт] вовлечён ментально, политически и экономически, что помимо интеллектуальных способностей вообще связало ему руки. Он превратился в заложника Украины", — пояснил он.
По его словам, это плохо и для США, и для Украины, потому что продолжают гибнуть на поле боя украинцы, потакая интересам Байдена. Медведев уверен, что нынешний глава Белого дома уступает своим предшественникам в интеллекте и не способен прагматично смотреть на отношения с Россией.
Политик добавил, что "глубочайшая вовлечённость Байдена в украинские расклады" очень позорна для президента большой страны. Медведев напомнил, что при Бараке Обаме Байден был вице-президентом и занимался Украиной: давал "дурацкие инструкции украинцам" и отправил туда своего сына Хантера Байдена ради теневых миллионных заработков.
По мнению Медведева, для американских политиков далеко не секрет, что их лидер увяз в украинской теме. Но демократы закрывают на это глаза, а республиканцы "активно оттаптываются на этой теме, показывая неприглядное состояние дел", резюмировал зампред Совбеза.
Также Медведев заявил, что враги России на Западе усердно приближают начало третьей мировой войны, не обращая внимания на предостерегающие сигналы Москвы.