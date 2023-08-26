Медведев объявил Байдена заложником Украины

Президента США Джо Байдена можно назвать заложником Украины, так как он глубоко погрузился в украинский конфликт. Об этом рассказал ТАСС зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Он [Байден] туда [в украинский конфликт] вовлечён ментально, политически и экономически, что помимо интеллектуальных способностей вообще связало ему руки. Он превратился в заложника Украины", — пояснил он.

По его словам, это плохо и для США, и для Украины, потому что продолжают гибнуть на поле боя украинцы, потакая интересам Байдена. Медведев уверен, что нынешний глава Белого дома уступает своим предшественникам в интеллекте и не способен прагматично смотреть на отношения с Россией.

Политик добавил, что "глубочайшая вовлечённость Байдена в украинские расклады" очень позорна для президента большой страны. Медведев напомнил, что при Бараке Обаме Байден был вице-президентом и занимался Украиной: давал "дурацкие инструкции украинцам" и отправил туда своего сына Хантера Байдена ради теневых миллионных заработков.

По мнению Медведева, для американских политиков далеко не секрет, что их лидер увяз в украинской теме. Но демократы закрывают на это глаза, а республиканцы "активно оттаптываются на этой теме, показывая неприглядное состояние дел", резюмировал зампред Совбеза.