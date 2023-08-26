Медведев: Участники СВО считают конфликт на Украине экзистенциальным
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото © ТАСС / Екатерина Штукина
Участники СВО воспринимают конфликт на Украине как экзистенциальный для будущего России. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Для нас это выбор существования, именно так к этому конфликту и нужно относиться. Именно так к этому и руководство нашей страны относится, но самое главное не это: именно так его воспринимают наши люди, в том числе те, которые сегодня находятся на переднем крае, кто защищает нашу страну", — заметил Медведев.
Он напомнил, что Москва неоднократно заявляла о том, что украинский конфликт является для неё экзистенциальным. По словам политика, страна стоит перед выбором: будет она существовать как большое историческое государство или её разорвут на части "противники и различные шавки, которые бегают вокруг наших основных противников под ногами".
Ранее в интервью Медведев заявил, что враги России на Западе усердно приближают начало третьей мировой войны, не обращая внимания на предостерегающие сигналы Москвы. Одним из таких сигналов он назвал жёсткий ответ РФ на агрессию Грузии в 2008 году.