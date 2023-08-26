Медведев: Участники СВО считают конфликт на Украине экзистенциальным

Участники СВО воспринимают конфликт на Украине как экзистенциальный для будущего России. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Для нас это выбор существования, именно так к этому конфликту и нужно относиться. Именно так к этому и руководство нашей страны относится, но самое главное не это: именно так его воспринимают наши люди, в том числе те, которые сегодня находятся на переднем крае, кто защищает нашу страну", — заметил Медведев.

Он напомнил, что Москва неоднократно заявляла о том, что украинский конфликт является для неё экзистенциальным. По словам политика, страна стоит перед выбором: будет она существовать как большое историческое государство или её разорвут на части "противники и различные шавки, которые бегают вокруг наших основных противников под ногами".