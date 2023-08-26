Минфин: Россия заинтересована, чтобы иностранные компании оставались в стране

Российские власти заинтересованы в том, чтобы иностранные компании оставались в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

"Подкомиссия правительственной Комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России заинтересована в том, чтобы иностранные компании продолжали свою работу в России", — говорится в опубликованном сообщении.

В ведомстве добавили, что компаниям, решившим остаться в России, "создаются необходимые условия", в том числе разрешение на выплату дивидендов и погашение внутрикорпоративного долга.

Остальных же, подчеркнули в министерстве, подкомиссия не заставляет снижать итоговую цену. Оценка проводится независимым оценщиком, а измениться стоимость может только в том случае, если комиссия укажет на её некорректность.