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26 августа, 11:08

Минфин: Россия заинтересована, чтобы иностранные компании оставались в стране

Российские власти заинтересованы в том, чтобы иностранные компании оставались в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

"Подкомиссия правительственной Комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России заинтересована в том, чтобы иностранные компании продолжали свою работу в России", говорится в опубликованном сообщении.

В ведомстве добавили, что компаниям, решившим остаться в России, "создаются необходимые условия", в том числе разрешение на выплату дивидендов и погашение внутрикорпоративного долга.

Остальных же, подчеркнули в министерстве, подкомиссия не заставляет снижать итоговую цену. Оценка проводится независимым оценщиком, а измениться стоимость может только в том случае, если комиссия укажет на её некорректность.

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Ранее Минфин и Центробанк смягчили ограничения на выплату дивидендов иностранным инвесторам. Теперь она может осуществляться без ограничений, однако её объём не должен превышать размера вложенных с 1 апреля 2023 года средств.

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ТАСС / Александр Манзюк

Матвей Константинов
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