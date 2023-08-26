Российские военные отразили пять атак штурмовых отрядов ВСУ и улучшили положение

Российские бойцы за минувшие сутки отразили пять атак штурмовых отрядов ВСУ на Купянском направлении и в ходе активных действий улучшили положение по переднему краю фронта. Об этом сообщил на ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю. За сутки отражено пять атак штурмовых отрядов 115-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 68-й егерской бригад ВСУ", — уточнил он.

Конашенков рассказал, что украинские военные пытались наступать в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области, Новосёловское, Райгородок и Новоегоровка ЛНР. Потери ВСУ на данном направлении: до 50 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, польская САУ Krab и две гаубицы Д-20. Также в районе Кисловки Харьковской области уничтожен полевой склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.