Российские военные отразили пять атак штурмовых отрядов ВСУ и улучшили положение
Российские бойцы за минувшие сутки отразили пять атак штурмовых отрядов ВСУ на Купянском направлении и в ходе активных действий улучшили положение по переднему краю фронта. Об этом сообщил на ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю. За сутки отражено пять атак штурмовых отрядов 115-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 68-й егерской бригад ВСУ", — уточнил он.
Конашенков рассказал, что украинские военные пытались наступать в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области, Новосёловское, Райгородок и Новоегоровка ЛНР. Потери ВСУ на данном направлении: до 50 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, польская САУ Krab и две гаубицы Д-20. Также в районе Кисловки Харьковской области уничтожен полевой склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.
Ранее стало известно, что войска России отбили атаку двух штурмовых групп ВСУ численностью до 20 человек на Запорожском направлении. По словам врио губернатора области Евгения Балицкого, минувшей ночью российские подразделения зафиксировали движение вражеской техники и нанесли по ним удар.
ТАСС / Алексей Коновалов