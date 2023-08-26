ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 августа 2023, 11:48
5048

Украинская ДРГ уничтожена в ДНР

Российские войска пресекли деятельность украинской ДРГ около Урожайного в ДНР

Российские военные пресекли попытку прорыва со стороны украинских диверсантов около населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Урожайное ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", уточнил он.

Также, по данным Конашенкова, подразделения группировки войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии отбили две атаки 31-й бригады морской пехоты ВСУ около села Старомайорское в ДНР на Южно-Донецком направлении. Здесь противник потерял до 200 военнослужащих, танк, четыре боевые бронемашины, три автомобиля, американскую установку М109 Paladin, польскую систему Krab, а также две гаубицы Д-30.

Российские военные отразили пять атак штурмовых отрядов ВСУ и улучшили положение
Российские военные отразили пять атак штурмовых отрядов ВСУ и улучшили положение

Ранее сообщалось, что российские военные за сутки отразили три атаки ВСУ в Запорожской области. Было уничтожено до 115 бойцов ВСУ, американская артиллерийская система М777, буксируемая гаубица М119 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

BannerImage

ТАСС / Алексей Коновалов

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar