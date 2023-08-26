Украинская ДРГ уничтожена в ДНР

Также, по данным Конашенкова, подразделения группировки войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии отбили две атаки 31-й бригады морской пехоты ВСУ около села Старомайорское в ДНР на Южно-Донецком направлении. Здесь противник потерял до 200 военнослужащих, танк, четыре боевые бронемашины, три автомобиля, американскую установку М109 Paladin, польскую систему Krab, а также две гаубицы Д-30.