Украинская ДРГ уничтожена в ДНР
Российские войска пресекли деятельность украинской ДРГ около Урожайного в ДНР
Российские военные пресекли попытку прорыва со стороны украинских диверсантов около населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Урожайное ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", — уточнил он.
Также, по данным Конашенкова, подразделения группировки войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии отбили две атаки 31-й бригады морской пехоты ВСУ около села Старомайорское в ДНР на Южно-Донецком направлении. Здесь противник потерял до 200 военнослужащих, танк, четыре боевые бронемашины, три автомобиля, американскую установку М109 Paladin, польскую систему Krab, а также две гаубицы Д-30.
Ранее сообщалось, что российские военные за сутки отразили три атаки ВСУ в Запорожской области. Было уничтожено до 115 бойцов ВСУ, американская артиллерийская система М777, буксируемая гаубица М119 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
ТАСС / Алексей Коновалов