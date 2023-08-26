Разрушительный лесной пожар подступает к жилым домам в Стамбуле

В лесу на окраине Стамбула вспыхнул пожар, который начал угрожать рядом стоящим домам. Распространению огня способствуют ветер и жара. Об этом сообщила газета Hürriyet.

Пожар в лесном массиве Стамбула. Видео © Twitter / cicekperisi / radyotrafik / haberanadolu

"По мере того как пламя разрастается и приближается к близлежащим зданиям, в борьбу с огнём включается большое число прибывших на место происшествия бригад пожарной охраны", — уточняет издание.

Возгорание произошло в лесном массиве в стамбульском квартале Бююкчекмедже. На публикуемых кадрах видно, что огонь уже близко подобрался к зданиям, которые накрывает чёрным дымом. Тушение производят в том числе с воздуха. Причины пожара пока не известны, о пострадавших не сообщается.