Регион

Уведомления отключены

26 августа, 12:11

Разрушительный лесной пожар подступает к жилым домам в Стамбуле

В Стамбуле вспыхнул пожар в лесу, огонь приближается к зданиям

<p>Пожар в лесном массиве в Стамбуле. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/demokratgundem/status/1695399374002491825" target="_blank" rel="noopener noreferrer">demokratgundem</a></p>

Пожар в лесном массиве в Стамбуле. Фото © Twitter / demokratgundem

В лесу на окраине Стамбула вспыхнул пожар, который начал угрожать рядом стоящим домам. Распространению огня способствуют ветер и жара. Об этом сообщила газета Hürriyet.

Пожар в лесном массиве Стамбула. Видео © Twitter / cicekperisi / radyotrafik / haberanadolu

"По мере того как пламя разрастается и приближается к близлежащим зданиям, в борьбу с огнём включается большое число прибывших на место происшествия бригад пожарной охраны", уточняет издание.

Возгорание произошло в лесном массиве в стамбульском квартале Бююкчекмедже. На публикуемых кадрах видно, что огонь уже близко подобрался к зданиям, которые накрывает чёрным дымом. Тушение производят в том числе с воздуха. Причины пожара пока не известны, о пострадавших не сообщается.

Второе крупное ЧП за день: В Турции сильнейший пожар охватил химзавод

Второе крупное ЧП за день: В Турции сильнейший пожар охватил химзавод

Ранее Лайф писал, что самолёт-амфибия из России участвовал в тушении крупного лесного пожара в провинции Чанаккале в Турции. Площадь возгорания составила полтора гектара.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров