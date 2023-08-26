Разрушительный лесной пожар подступает к жилым домам в Стамбуле
В Стамбуле вспыхнул пожар в лесу, огонь приближается к зданиям
Пожар в лесном массиве в Стамбуле. Фото © Twitter / demokratgundem
В лесу на окраине Стамбула вспыхнул пожар, который начал угрожать рядом стоящим домам. Распространению огня способствуют ветер и жара. Об этом сообщила газета Hürriyet.
Пожар в лесном массиве Стамбула. Видео © Twitter / cicekperisi / radyotrafik / haberanadolu
"По мере того как пламя разрастается и приближается к близлежащим зданиям, в борьбу с огнём включается большое число прибывших на место происшествия бригад пожарной охраны", — уточняет издание.
Возгорание произошло в лесном массиве в стамбульском квартале Бююкчекмедже. На публикуемых кадрах видно, что огонь уже близко подобрался к зданиям, которые накрывает чёрным дымом. Тушение производят в том числе с воздуха. Причины пожара пока не известны, о пострадавших не сообщается.
Ранее Лайф писал, что самолёт-амфибия из России участвовал в тушении крупного лесного пожара в провинции Чанаккале в Турции. Площадь возгорания составила полтора гектара.