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26 августа, 13:00

Силуанов спрогнозировал рост экономики РФ на 2,5% и выше по итогам 2023 года

Российская экономика способна вырасти более чем на 2,5% уже к концу 2023 года. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN.

"Если в прошлом году экономика сократилась на 2,1%, то в этом году мы ожидаем восстановление экономики <…> на 2,5%, может быть, даже и выше. Так что можно сказать, что мы отыграем то падение, которое случилось в прошлый период", уточнил он.

По его словам, инфляция в этом году сохранится на уровне в 6%. Силуанов заверил, что Минфин и Центробанк предпримут все необходимые меры для снижения данного показателя.

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Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что введённые против России западные санкции не помешали ей стать самой крупной европейской экономикой. РФ вошла в пятёрку мировых лидеров, добавил он.

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ТАСС / Сергей Гунеев

Татьяна Миссуми
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