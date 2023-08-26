Силуанов спрогнозировал рост экономики РФ на 2,5% и выше по итогам 2023 года
Российская экономика способна вырасти более чем на 2,5% уже к концу 2023 года. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN.
"Если в прошлом году экономика сократилась на 2,1%, то в этом году мы ожидаем восстановление экономики <…> на 2,5%, может быть, даже и выше. Так что можно сказать, что мы отыграем то падение, которое случилось в прошлый период", — уточнил он.
По его словам, инфляция в этом году сохранится на уровне в 6%. Силуанов заверил, что Минфин и Центробанк предпримут все необходимые меры для снижения данного показателя.
Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что введённые против России западные санкции не помешали ей стать самой крупной европейской экономикой. РФ вошла в пятёрку мировых лидеров, добавил он.
ТАСС / Сергей Гунеев