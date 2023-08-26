Силуанов спрогнозировал рост экономики РФ на 2,5% и выше по итогам 2023 года

Российская экономика способна вырасти более чем на 2,5% уже к концу 2023 года. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN.

"Если в прошлом году экономика сократилась на 2,1%, то в этом году мы ожидаем восстановление экономики <…> на 2,5%, может быть, даже и выше. Так что можно сказать, что мы отыграем то падение, которое случилось в прошлый период", — уточнил он.

По его словам, инфляция в этом году сохранится на уровне в 6%. Силуанов заверил, что Минфин и Центробанк предпримут все необходимые меры для снижения данного показателя.