Срочно к врачу: Врач перечислила главные симптомы тромбоза

Тромбоз бывает артериальным и венозным. Симптомом первого могут быть резкая непреходящая боль, онемение и чувство холода в одном месте. Об этом рассказала врач-терапевт "Инвитро-Приволжье" Татьяна Тарадеева.

Доктор добавила, что признаком тромбоза также могут быть жжение, покалывание и мурашки в руке или ноге. Сюда же относятся судороги в икроножных мышцах и ослабление мышечной силы.

"Похожие ощущения являются симптомами тромбоза поверхностных вен, а на тромбоз глубоких вен указывают выраженный отёк, набухание вен и распирающая боль, также может измениться цвет кожи на поражённом участке", — сказала медик в беседе с "E1.ru".

По словам эксперта, венозные тромбозы развиваются медленнее артериальных. Их можно заметить до острой стадии. Среди основных симптомов — боль в ногах, отёки. Боль в данном случае тянущая. При таком симптоме необходимо обратиться к врачу, указала специалист.