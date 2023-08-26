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26 августа, 13:34

Срочно к врачу: Врач перечислила главные симптомы тромбоза

Терапевт Тарадеева: Тромбоз проявляется в виде жжения, покалывания и онемения

Тромбоз бывает артериальным и венозным. Симптомом первого могут быть резкая непреходящая боль, онемение и чувство холода в одном месте. Об этом рассказала врач-терапевт "Инвитро-Приволжье" Татьяна Тарадеева.

Доктор добавила, что признаком тромбоза также могут быть жжение, покалывание и мурашки в руке или ноге. Сюда же относятся судороги в икроножных мышцах и ослабление мышечной силы.

"Похожие ощущения являются симптомами тромбоза поверхностных вен, а на тромбоз глубоких вен указывают выраженный отёк, набухание вен и распирающая боль, также может измениться цвет кожи на поражённом участке", — сказала медик в беседе с "E1.ru".

По словам эксперта, венозные тромбозы развиваются медленнее артериальных. Их можно заметить до острой стадии. Среди основных симптомов — боль в ногах, отёки. Боль в данном случае тянущая. При таком симптоме необходимо обратиться к врачу, указала специалист.

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Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
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