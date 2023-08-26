Глухая москвичка купила в Сети стайлер Dyson, а получила книгу "Жизнь без конфликтов"

Глухая москвичка заказала через Интернет стайлер Dyson за 30 тысяч рублей, но вместо него мошенники прислали книгу "Жизнь без конфликтов". О случившемся пишет Mash.

28-летняя женщина гостила в Тюмени и нашла там объявление о продаже стайлера Dyson HS05 Long. Цена — всего 30 тысяч рублей, тогда как в магазине аппарат стоит в два раза дороже. Она перевела деньги "продавцу" и стала ждать посылку. Ещё на почте женщина заподозрила неладное, так как размеры коробки показались ей слишком маленькими.

Уже дома москвичка развернула упаковку и нашла там книгу. Пострадавшая тут же обратилась в полицию. Мошенников ищут.