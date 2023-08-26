Глухая москвичка купила в Сети стайлер Dyson, а получила книгу "Жизнь без конфликтов"
Мошенники прислали москвичке книгу вместо стайлера Dyson за 30 тысяч рублей
Мошенники прислали москвичке книгу вместе стайлера. Фото © t.me / Mash
Глухая москвичка заказала через Интернет стайлер Dyson за 30 тысяч рублей, но вместо него мошенники прислали книгу "Жизнь без конфликтов". О случившемся пишет Mash.
28-летняя женщина гостила в Тюмени и нашла там объявление о продаже стайлера Dyson HS05 Long. Цена — всего 30 тысяч рублей, тогда как в магазине аппарат стоит в два раза дороже. Она перевела деньги "продавцу" и стала ждать посылку. Ещё на почте женщина заподозрила неладное, так как размеры коробки показались ей слишком маленькими.
Уже дома москвичка развернула упаковку и нашла там книгу. Пострадавшая тут же обратилась в полицию. Мошенников ищут.
Ранее Лайф писал, что поклонница популярного канадского актёра Райана Гослинга из Новочебоксарска перевела мошенникам 300 тысяч рублей за встречу с кумиром.