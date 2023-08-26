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26 августа, 13:49

Стало известно об отравлении Карлсена во время финала Кубка мира по шахматам

Дворкович: Карлсен отравился едой в отеле во время финального матча Кубка мира

<p>Магнус Карлсен. Обложка © ТАСС / ZUMA / Jacek Prondzynski / Fotopyk</p>

Магнус Карлсен. Обложка © ТАСС / ZUMA / Jacek Prondzynski / Fotopyk

Во время финального матча Кубка мира по шахматам норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен отравился едой в отеле. Об этом рассказал президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

"Магнус рассказал, что отравился едой, которую заказал в отель", — отметил он в беседе с ТАСС.

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Дворкович рассказал, что не лучшее состояние шахматиста было заметно во время игры. Однако Карлсен справился и одержал победу, несмотря на отравление. По словам президента FIDE, норвежец доволен тем, что впервые победил на Кубке мира. На церемонии награждения он фотографировался, раздавал автографы и улыбался.

Напомним, Магнус Карлсен впервые в карьере выиграл Кубок мира по шахматам, который прошёл в столице Азербайджана Баку. В финале он одержал победу над игроком из Индии Рамешбабой Прагнанандхой на тай-брейке.

Илья Суриков
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