Стало известно об отравлении Карлсена во время финала Кубка мира по шахматам

Во время финального матча Кубка мира по шахматам норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен отравился едой в отеле. Об этом рассказал президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

"Магнус рассказал, что отравился едой, которую заказал в отель", — отметил он в беседе с ТАСС.

Дворкович рассказал, что не лучшее состояние шахматиста было заметно во время игры. Однако Карлсен справился и одержал победу, несмотря на отравление. По словам президента FIDE, норвежец доволен тем, что впервые победил на Кубке мира. На церемонии награждения он фотографировался, раздавал автографы и улыбался.