Стало известно об отравлении Карлсена во время финала Кубка мира по шахматам
Дворкович: Карлсен отравился едой в отеле во время финального матча Кубка мира
Магнус Карлсен. Обложка © ТАСС / ZUMA / Jacek Prondzynski / Fotopyk
Во время финального матча Кубка мира по шахматам норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен отравился едой в отеле. Об этом рассказал президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.
"Магнус рассказал, что отравился едой, которую заказал в отель", — отметил он в беседе с ТАСС.
Дворкович рассказал, что не лучшее состояние шахматиста было заметно во время игры. Однако Карлсен справился и одержал победу, несмотря на отравление. По словам президента FIDE, норвежец доволен тем, что впервые победил на Кубке мира. На церемонии награждения он фотографировался, раздавал автографы и улыбался.
Напомним, Магнус Карлсен впервые в карьере выиграл Кубок мира по шахматам, который прошёл в столице Азербайджана Баку. В финале он одержал победу над игроком из Индии Рамешбабой Прагнанандхой на тай-брейке.