Норвежец Магнус Карлсен выиграл Кубок мира по шахматам

Норвежец Магнус Карлсен впервые в своей карьере выиграл Кубок мира по шахматам. На тай-брейке он одержал победу над игроком из Индии Рамешбабой Прагнанандхой.

Финальная игра проходила в Баку, встреча завершилась со счётом 1,5:0,5. Две партии в классические шахматы проходили 21 и 23 августа, они закончились вничью. Магнус Карлсен лидирует в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Чемпионом мира он стал в 2013 году и четыре раза защищал свой титул.