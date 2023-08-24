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24 августа, 12:42

Норвежец Магнус Карлсен выиграл Кубок мира по шахматам

Магнус Карлсен впервые выиграл Кубок мира по шахматам, обойдя Прагнанандху

<p>Обложка © ТАСС / Zuma / Jacek Prondzynski / Fotopyk</p>

Обложка © ТАСС / Zuma / Jacek Prondzynski / Fotopyk

Норвежец Магнус Карлсен впервые в своей карьере выиграл Кубок мира по шахматам. На тай-брейке он одержал победу над игроком из Индии Рамешбабой Прагнанандхой.

Финальная игра проходила в Баку, встреча завершилась со счётом 1,5:0,5. Две партии в классические шахматы проходили 21 и 23 августа, они закончились вничью. Магнус Карлсен лидирует в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Чемпионом мира он стал в 2013 году и четыре раза защищал свой титул.

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Ранее сообщалось, что Александра Горячкина выиграла Кубок мира по шахматам, в финале обыграв на тай-брейке Нургюл Салимову из Болгарии. Это первая для 24-летней россиянки победа на Кубке мира. Во время церемонии награждения Горячкина и украинка Анна Музычук не стали пожимать друг другу руки. Представительница Украины заняла третье место.

Светлана Оперук
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