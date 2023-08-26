Основатель Центра российско-сербского сотрудничества Ковачевич погиб в ДТП в 31 год
Милош Ковачевич. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Милош Ковачевић
В Сербии в ДТП с грузовиком погиб помощник министра труда, занятости, по делам ветеранов и социальным вопросам, многолетний руководитель Центра российско-сербского сотрудничества Милош Ковачевич. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны. Ему был 31 год. В беседе с ТАСС представитель Русского дома в Белграде Павел Бушуев описал Ковачевича как "пламенного патриота Сербии, влюблённого в Россию".
"Милош Ковачевич основал Центр российско-сербского сотрудничества, стремясь развивать отношения наших стран. Затем <...> Ковачевич успешно работал в МИД Сербии, в том числе в Посольстве Сербии в Москве. В последние годы успешно работал в Министерстве труда и по делам ветеранов. Милош был не просто другом России, он был настоящим братом нашей страны", — рассказал Бушуев.
Милош Ковачевич родился в Валево, карьеру общественного деятеля начал с организации в городе бесплатной школы русского языка. В 2017 году возглавил сербскую делегацию на Всемирном съезде молодёжи и студентов в Сочи, где получил специальную медаль и грамоту от президента России Владимира Путина. У Ковачевича остались жена Людмила и сын Лука.
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