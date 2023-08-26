В ядре Земли заметили тревожные признаки грядущего самоуничтожения

Земля начала вращаться быстрее, а её ядро и ось постепенно смещаются, что может закончиться самоуничтожением планеты. Об этом сообщается на сайте Earth Save Science Collaborative (ESSC) со ссылкой на американских учёных.

"Недавно мы обнаружили ряд тревожных аномалий во всех слоях системы Земли. Происходит необычайное смещение и дестабилизация ядра Земли, спорадическое и хаотичное ускорение вращения планеты, смещение её оси вращения", — поделился исследователь из Гарвардского университета Аллен Эгон Чолакян.

По мнению специалистов, Земле грозят всё большее число землетрясений, извержений вулканов, цунами, аномальные температурные показатели. В результате придут в действие магматические очаги под поверхностью, Землю будут сотрясать страшные подземные толчки, снизится теплопроводность Мирового океана. В итоге планета взорвётся от перегрева, полагают учёные.