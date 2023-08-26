Решение Индии по рису может привести к росту цен на него

Индия ввела дополнительные ограничения на экспорт риса, пишет Bloomberg. Утверждается, что страна пошла на такой шаг ради обеспечения собственной продовольственной безопасности.

Так, правительство ввело экспортную пошлину в 20% и ограничило 80% поставок риса за рубеж. Ожидается, что, учитывая статус Индии как крупнейшего поставщика этой крупы, мировые цены на неё вырастут.

"Благодаря этому шагу внутренние цены упадут и это поможет правительству контролировать продовольственную инфляцию", — заявил президент Ассоциации экспортёров риса Кришна Рао.

В то же время, согласно заявлениям властей, экспортёрам, имевшим соглашения до введения нового правила, по-прежнему будет разрешено экспортировать зерно.