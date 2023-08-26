Решение Индии по рису может привести к росту цен на него
Bloomberg: Индия ввела экспортные пошлины на рис
Индия ввела дополнительные ограничения на экспорт риса, пишет Bloomberg. Утверждается, что страна пошла на такой шаг ради обеспечения собственной продовольственной безопасности.
Так, правительство ввело экспортную пошлину в 20% и ограничило 80% поставок риса за рубеж. Ожидается, что, учитывая статус Индии как крупнейшего поставщика этой крупы, мировые цены на неё вырастут.
"Благодаря этому шагу внутренние цены упадут и это поможет правительству контролировать продовольственную инфляцию", — заявил президент Ассоциации экспортёров риса Кришна Рао.
В то же время, согласно заявлениям властей, экспортёрам, имевшим соглашения до введения нового правила, по-прежнему будет разрешено экспортировать зерно.
Свои ограничения на экспорт недавно ввела и Турция. Власти страны до 1 ноября приостановили поставки оливкового масла из-за роста цен на него.
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