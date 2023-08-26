Москвичка отдала знакомому 5 млн рублей за "гражданство" карибской страны
SHOT: Москвичка отдала знакомому 5 млн рублей за "гражданство" Сент-Китс и Невис
Жительница Москвы отдала знакомому пять миллионов рублей, чтобы тот помог ей с получением второго гражданства. Однако мужчина забрал деньги и исчез. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, Елена решила получить гражданство государства Сент-Китс и Невис. Там получить паспорт можно за инвестиции. Среди знакомых девушка нашла человека, который согласился помочь в этом. За все свои услуги он согласился взять 50 тысяч евро. Условия москвичку устроили, передать деньги посреднику она решила в кафе на Ходынской улице.
Елена отдала всю сумму в руки своему приятелю, тот забрал их и пошёл "делать паспорт". Однако больше она его не видела. Теперь в этой истории разбираются полицейские.
Ранее Лайф писал о том, что в Нижегородской области 14-летняя школьница отдала мошенникам 400 тысяч рублей. Она хотела оплатить кристаллы в онлайн-игре Genshin Impact.
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